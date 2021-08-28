Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют главные роли в комедии от Netflix

Эдди Мерфи и Джона Хилл получили главные роли в комедии от Netflix. Название фильма еще не известно, но режиссером выступит Кенья Беррис. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Картина станет вторым совместным проектом Мерфи и Берриса. Постановщик был одним из авторов сценария «Поездки в Америку-2» — сиквела успешной ленты 1988 года, в которой Мерфи вновь вжился в роль наследника африканской страны Замунды.

Беррис также написал сценарий для будущего фильма, который станет его полнометражным дебютом. В написании ему помог Хилл, который и раньше делал скрипты. Кроме того, оба кинодела продюсируют комедию.

Сюжет держится в секрете, но в общих чертах картина исследует современную любовь и семейную жизнь, не обходя стороной конфликты, порождаемые культурными и социальными поколенческими различиями. По разные стороны баррикад окажутся герои Мерфи и Хилла.

Ранее Мерфи работал в проекте Netflix «Меня зовут Долемайт». Хилл появлялся в сериале стриминга «Маньяк».