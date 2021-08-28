Джейсон Стэтем снимется в триллере «Пчеловод». Его сценарий напишет Курт Уиммер

Американский актер Джейсон Стэтем снимется в остросюжетном триллере «Пчеловод», который поставит студия Miramax. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий фильма написал Курт Уиммер, известный как автор «Аферы Томаса Крауна», «Эквилибриума» и «Королей улиц». Детали истории пока держатся в секрете.

Съемки проекта начнутся в сентябре 2022 года и пройдут в Лондоне и в Атланте. Над фильмом будет работать гендиректор Miramax Билл Блок — он выступит продюсером.

«„Пчеловод“ исследует универсальные темы с помощью нетрадиционной истории, которая заставит поклонников сидеть на краешках их кресел. Мы рады представить зрителям по всему миру еще один культовых и неотразимый фильм», — заявил Блок.

«Пчеловод» станет уже третьим фильмом Miramax, в котором примет участие Джейсон Стетэм. До этого он снялся в картинах «Гнев человека» и «Пять глаз», их снял британский режиссер Гай Ричи.

В данный момент Miramax активно переосмысливает популярные картины из своего кинокаталога. На Netflix уже вышел фильм «Это все он» — ремейк комедии «Это все она» 1999 года. Также в ближайшее время студия переснимет «Высокую моду» и «Английского пациента».