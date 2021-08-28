Гимн впервые представили на матче «Краснодара» и «Рубина» 27 августа. Аранжировку музыки Циммера выполнил российский музыкант Антон Беляев , лидер группы Therr Maitz. Теперь под эту композицию ФК «Краснодар» будет выходить на каждый домашний матч российских турниров.

Голливудский композитор Ханс Циммер , известный как автор саундтреков к фильмам «Гладиатор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Дюнкерк» и другим, написал гимн футбольного клуба «Краснодар». Об этом спортивная команда сообщила в твиттере.

О том, что Циммера попросили поработать над гимном футбольной команды, стало известно в 2019 году. Вероятно, такая мысль пришла руководству клуба после того, как композитор написал музыку для заставки Чемпионата мира по футболу-2018.

За свои саундтреки к кинофильмам Циммер удостоился премии «Оскар», двух «Золотых глобусов» и трех наград «Грэмми». Самым успешным с точки зрения побед для композитора стал мультфильм «Король лев». Недавно Циммер опубликовал треки к ленте Дени Вильнева «Дюна».

Также композитор пишет музыку к компьютерным играм, например, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Crysis 2. В прошлом году «Афиша Daily» представила фрагменты из интервью Циммера для российских журналистов.