Мэр Москвы заявил, что скульптура «Большая глина № 4» через девять месяцев появится в другом городе

Сергей Собянин прокомментировал скульптуру «Большая глина № 4» швейцарского художника Урса Фишера, которая недавно появилась на Болотной набережной. Он рассказал, что ее установили по инициативе главы «Новатэк» Леонида Михельсона, сообщил ТАСС.

Мэр Москвы отметил, что ожидал неоднозначной реакции москвичей на арт-объект. Однако, судя по всему, градоначальник не сожалеет о выборе этой работы. Скульптура, по мнению Собянина, привлекла внимание к реконструированному зданию ГЭС-2 — такова и была ее цель.

«Поверьте, ничего подобного в ближайшие десятилетия не вводилось в Европе, это (ГЭС-2 — Прим. ред.) просто уникальный объект, просто реально супер», — подчеркнул мэр столицы.

Через девять месяцев, как заявил Собянин, «Большая глина № 4» будет востребована в другом городе. Каком именно, градоначальник не уточнил. Также он признался, что считает скульптуру Фишера более креативным арт-объектом, нежели памятник Петру I работы Зураба Церетели.

«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. „Третьяковка“, вот, например, креативная или нет? Или у нас только Гараж креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только „Глина“ — креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что „Глина“. Потому что, как мне сказали, „Глина“ через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле», — сказал мэр.

«Большая глина № 4» — 12-метровая скульптура из алюминия, установленная в центре Москвы 15 августа. Она представляет собой увеличенную копию комка глины. Такой необычный памятник вызвал разную реакцию у горожан: некоторые работу оценили, другие раскритиковали.

Иллюстратор Саша Богатов выпустил серию работ, вдохновленных «Большой глиной № 4». А «Афиша Daily» рассказала о других объектах, созданных Урсом Фишером.