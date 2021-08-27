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Лондонский школьник заработал 400 тыс. долларов на продаже NFT эмодзи с китами

Юлия Онодэра
Вчера в 22:50

Британский школьник Биньямин Ахмед, живущий в Лондоне, заработал около 400 тыс. долларов на продаже NFT. Подросток продавал нарисованные им эмодзи с китами. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

За серию под названием «Странные киты» мальчику заплатили в криптовалюте Etherium. Ранее Ахмед уже продавал NFT своих рисунков, однако первая коллекция по мотивам компьютерной игры Minecraft продавалась значительно хуже.

Чтобы создать 3350 эмодзи с китами, школьник использовал разработанную им самим программу. Придумать ее ему позволили навыки программирования, которым Биньямина и его брата Юсуфа научил отец.

«Для них это было игрой, но я давно заметил, что они очень талантливы в программировании и разбираются в нем не по возрасту. Само собой, невозможно вколотить знание в детские головы и заставить их научиться всему за три месяца», — рассказал Имран Ахмед.

В ближайшее время Биньямин намерен разработать «подводную игру» с участием китов. Также подросток работает над третьей серией рисунков — она будет посвящена супергероям. Отец мальчика же думает о регистрации торговой марки для произведений сына.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее о NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.

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