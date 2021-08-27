Создатели «Американского вандала» снимут комедийный сериал про команду из игры League of Legends

Создатели «Американского вандала» Тони Ясенда и Дэн Перро снимут комедийный сериал «Игроки» в стиле мокьюментари. Об этом сообщает Deadline.

Шоу расскажет о вымышленной киберспортивной команде, которая пытается победить в игре League of Legends после нескольких прошлых неудач. Чтобы выиграть в чемпионате, игрокам придется довериться одаренному 17-летнему новичку — для некоторых участников группы это окажется непросто.

Кто будет сниматься в «Игроках» и когда начнутся съемки, пока неизвестно. Перро и Ясенда выступят в качестве исполнительных продюсеров, а последний еще исполнит обязанности режиссера.

League of Legends — одна из самых популярных ролевых видеоигр с элементами стратегии в реальном времени. В 2020 году чемпионат мира по игре собрал рекордную аудиторию — 23,4 млн зрителей.

Сериал выйдет на Paramount+. Ранее стало известно, что стрим-сервис выпустит ремейк популярного фильма 1994 года «Высокая мода», который снял Роберт Олтман.