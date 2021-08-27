Переход Роналду в «Манчестер», очередная презентация «Donda» и другие новости дня

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Новости
Министерство просвещения разрабатывает единое расписание для школ 16:16
Дейв Баутиста не хочет сниматься в фильмах с другими рестлерами. Джон Сина сказал, что понимает его 16:06
Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил полную программу 15:43
«Certified Lover Boy» может выйти 3 сентября. Об этом Дрейк объявил в эфире спортивного телеканала
«Certified Lover Boy» может выйти 3 сентября. Об этом Дрейк объявил в эфире спортивного телеканала 14:52
Домашняя паста, рынок и пинг-понг: в Москве пройдет фестиваль «Итальянские каникулы» 14:43
Тиллю Линдеманну выписали предписание по поводу антиковидных мер. Его продюсеру грозит депортация Обновлено в 14:16
В центре Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов. Задержаны почти 50 человек 13:59
Регулятор США намерен взыскать 200 тыс. долларов со Стивена Сигала, проживающего в России 13:02
Росстат: в июле умерли больше 50 тыс. россиян с COVID-19 — это максимум за всю пандемию
Росстат: в июле умерли больше 50 тыс. россиян с COVID-19 — это максимум за всю пандемию 12:54
В России выявили 19 492 случая коронавируса за сутки 11:54
Билайн открыл бесплатную горячую линию для участников благотворительной акции «Дети вместо цветов» 11:36
Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу. Его признали больше не представляющим угрозы 11:20
Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют главные роли в комедии от Netflix
Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют главные роли в комедии от Netflix 9:02
Джейсон Стэтем снимется в триллере «Пчеловод». Его сценарий напишет Курт Уиммер 2:12
Ханс Циммер написал гимн футбольного клуба «Краснодар». Он — автор музыки к фильму «Гладиатор» 1:41
Мэр Москвы заявил, что скульптура «Большая глина № 4» через девять месяцев появится в другом городе 1:03
Джордж Мартин спродюсирует короткометражный фильм «Ночь Кутеров» 0:22
Кадр из сериала «Американский вандал» Создатели «Американского вандала» снимут комедийный сериал про команду из игры League of Legends
Создатели «Американского вандала» снимут комедийный сериал про команду из игры League of Legends Вчера в 23:16
Лондонский школьник заработал 400 тыс. долларов на продаже NFT эмодзи с китами Вчера в 22:50
Росстат: за семь месяцев естественная убыль населения выросла на 62% Вчера в 21:54
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Дайджест

Переход Роналду в «Манчестер», очередная презентация «Donda» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Вчера в 20:35

Нападающий Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и перешел в «Манчестер Юнайтед». За первый клуб он играл с 2018 года.

Независимые СМИ обратились к властям с требованием прекратить давление на журналистов. Авторами обращения выступили «Новая газета», Forbes, The Village, Wonderzine, «Дождь», «Медуза» (последние два признаны Минюстом СМИ-иноагентами) и другие медиа.

ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами. Ими могут считаться даже акции российских компаний «Яндекса» и «Сбербанка», которые торгуются на зарубежных биржах.

В России зарегистрировали 19 509 случаев COVID-19. Умерли 798 человек, выздоровели — 19 217. Общее число заражений достигло 6 844 049.

«Талибан» (запрещен в РФ) запретит публичное прослушивание и исполнение музыки в Афганистане. Все из‑за того, что это не соответствует нормам ислама.

В Обнинске градозащитники заявили о варварском ремонте дачи Морозовой для съемок сериала Netflix «Анна К.». В мэрии утверждают, что работы, которые уже приостановлены, не навредили усадьбе.

Британец Пол Фартинг пытается вывезти из Афганистана 200 кошек и собак из приюта, где он работал. В аэропорту его уже ждет частный самолет, но мужчина не может попасть к нему.

На чикагском стадионе прошла очередная (уже третья!) презентация альбома «Donda». Ивент получился действительно зрелищным — тут вам и горящий дом детства Канье, и Мэрилин Мэнсон, ищущий Иисуса, и воссоединение с Ким (по крайней мере, так решили фанаты).

К новостям музыки. Новые альбомы вышли у Chvrches, Холзи и Big Red Machine. Свежими треками поделились Рина Саваяма, Loqiemean, Baby Keem и Кендрик Ламар.

Моргенштерн инсценировал свою смерть в клипе на песню «Dinero», а Егор Крид записал видео в подарок к свадьбе сестры.

Бенедикт Камбербатч, Кирстен Данст и Джесси Племонс снялись в драме «Сила собаки» Джейн Кэмпион. Фильм выйдет на Netlix 1 декабря и расскажет о владельце ранчо, который замышляет разрушить брак собственного брата.

Encøre Squad проведет две вечеринки в урбанистических локациях Москвы и Петербурга. Среди хедлайнеров заявлены Баста, «Недры», «Кассета», Truwer, Кисло-Сладкий, Bonah и другие.

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