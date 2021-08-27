Переход Роналду в «Манчестер», очередная презентация «Donda» и другие новости дня

Нападающий Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и перешел в «Манчестер Юнайтед». За первый клуб он играл с 2018 года.

Независимые СМИ обратились к властям с требованием прекратить давление на журналистов. Авторами обращения выступили «Новая газета», Forbes, The Village, Wonderzine, «Дождь», «Медуза» (последние два признаны Минюстом СМИ-иноагентами) и другие медиа.

ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами. Ими могут считаться даже акции российских компаний «Яндекса» и «Сбербанка», которые торгуются на зарубежных биржах.

В России зарегистрировали 19 509 случаев COVID-19. Умерли 798 человек, выздоровели — 19 217. Общее число заражений достигло 6 844 049.

«Талибан» (запрещен в РФ) запретит публичное прослушивание и исполнение музыки в Афганистане. Все из‑за того, что это не соответствует нормам ислама.

В Обнинске градозащитники заявили о варварском ремонте дачи Морозовой для съемок сериала Netflix «Анна К.». В мэрии утверждают, что работы, которые уже приостановлены, не навредили усадьбе.

Британец Пол Фартинг пытается вывезти из Афганистана 200 кошек и собак из приюта, где он работал. В аэропорту его уже ждет частный самолет, но мужчина не может попасть к нему.

На чикагском стадионе прошла очередная (уже третья!) презентация альбома «Donda». Ивент получился действительно зрелищным — тут вам и горящий дом детства Канье, и Мэрилин Мэнсон, ищущий Иисуса, и воссоединение с Ким (по крайней мере, так решили фанаты).

К новостям музыки. Новые альбомы вышли у Chvrches, Холзи и Big Red Machine. Свежими треками поделились Рина Саваяма, Loqiemean, Baby Keem и Кендрик Ламар.

Моргенштерн инсценировал свою смерть в клипе на песню «Dinero», а Егор Крид записал видео в подарок к свадьбе сестры.

Бенедикт Камбербатч, Кирстен Данст и Джесси Племонс снялись в драме «Сила собаки» Джейн Кэмпион. Фильм выйдет на Netlix 1 декабря и расскажет о владельце ранчо, который замышляет разрушить брак собственного брата.

Encøre Squad проведет две вечеринки в урбанистических локациях Москвы и Петербурга. Среди хедлайнеров заявлены Баста, «Недры», «Кассета», Truwer, Кисло-Сладкий, Bonah и другие.