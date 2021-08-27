Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Анапы и Новороссийска из‑за вредных примесей в воде

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю потребовало ограничить купание на пляжах Анапы и Новороссийска из‑за вредных примесей в морской воде. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» провел около 4000 лабораторных исследований. Они показали, что вода у побережий Анапы и Новороссийска не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

«Коммерсант» пишет, что на темно-бурый цвет воды в устье реки Анапки обратили внимание отдыхающие. Специалисты объяснили это недавними подтоплениями, во время которых со дна реки поднялись иловые отложения.

Власти Анапы же не исключают, что в Черное море могли попасть стоки из канализационных колодцев или иные вещества. Роспотребнадзор пока не сообщает, что стало причиной загрязнения; мониторинг качества воды сейчас проводит ежедневно.

7 августа в Новороссийске во время закачки нефти на греческий танкер Minerva с погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума произошел выброс нефти. Площадь разлива составила 80 кв. км.