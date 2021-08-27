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Британец отказался покидать Афганистан без 200 животных из созданного им приюта

Юлия Онодэра
Вчера в 19:41

Британец Пол Фартинг, владевший приютом для животных в Кабуле, пытается вывезти из Афганистана своих сотрудников, а также 140 собак и 60 кошек. Об этом сообщила Би-би-си.

Мужчина планировал вылететь из Кабула на частном грузовом самолете 27 августа. Однако после терактов 26 августа он не прилетел и эвакуация животных может оказалась под вопросом. Власти Великобритании отказались помогать Фартингу.

«Если самолет не прилетит, простая реальность такова: мы не сможем посадить животных на самолет Королевских ВВС», — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что не станет отдавать приоритет подопечным Фартинга и будет заниматься спасением «отчаявшихся людей, находящихся под реальной угрозой». «То, что я не готов сделать, — это поставить домашних животных превыше людей», — пояснил Уоллес.

Фартинг мог бы улететь из страны, но заявил, что не покинет Афганистан без животных, а также без сотрудников приюта. Ему удалось договориться об эвакуации на другом самолете, прилетевшем из соседней с Афганистаном страны.

Однако коллеги мужчины вынуждены стоять в общей очереди из желающих уехать афганцев. По мнению Уоллеса, пропускать их на территорию аэропорта вне очереди было бы несправедливо. В итоге Фартинг и его сотрудники не могли попасть в аэропорт в течение более десяти часов.

Фартинг обратился в твиттере к представителю «Талибана»* Сухаилу Шахину с просьбой о помощи в безопасном проезде в аэропорт. «Мы неправительственная организация, которая вернется в Афганистан», — написал британец.

Утром 27 августа Фартинг сообщил, что ему, его команде и всем собакам и кошкам удалось попасть на территорию аэропорта. Однако их развернули обратно из‑за того, что власти США, контролирующие аэропорт, изменили правила оформления документов.

«Мы прошли через ад, чтобы попасть туда, и были возвращены обратно в ад этих разрушительных взрывов», — написал Фартинг.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.

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