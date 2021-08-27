Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в твиттере клуба.

На сайте «Манчестер Юнайтед» отмечается, что клуб достиг полного соглашения с «Ювентусом» о трансфере футболиста. Теперь ему осталось только согласовать личный контракт и пройти медосмотр.

Ранее сообщалось, что клуб предложил Роналду двухлетний контракт на сумму в 25 млн евро.