Криштиану Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул «Ювентус» и перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в твиттере клуба.
На сайте «Манчестер Юнайтед» отмечается, что клуб достиг полного соглашения с «Ювентусом» о трансфере футболиста. Теперь ему осталось только согласовать личный контракт и пройти медосмотр.
Ранее сообщалось, что клуб предложил Роналду двухлетний контракт на сумму в 25 млн евро.
Роналду играл за «Манчестер» с 2003 по 2009 год, забив 118 голов в 292 матчах. Потом он перешел в мадридский «Реал», а оттуда в 2018 году в «Ювентус». За свою карьеру он выиграл более 30 крупных турниров: пять раз Лигу чемпионов, четыре — клубный чемпионат мира, по семь раз становился чемпионом Англии, Испании и Италии, а в составе «Спортинга» стал чемпионом Португалии. А еще футболист — пятикратный обладатель «Золотого мяча».