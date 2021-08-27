Тома Круза ограбили на съемках фильма «Миссия невыполнима-7»

Голливудского актера Тома Круза ограбили во время съемок фильма «Миссия невыполнима-7». Инцидент случился в Великобритании, в городе Бирмингем. О нем сообщил The Sun.

Неизвестные преступники вскрыли машину телохранителя актера, припаркованную возле отеля. В автомобиле BMW, как выяснилось, находились вещи Круза стоимостью в несколько тысяч долларов. Артист, как рассказали свидетели, был вне себя от ярости из‑за случившегося.

Автомобиль был оснащен электронным устройством слежения, так что его вскоре удалось разыскать. Похитители бросили машину стоимостью более 130 тыс. долларов в городе Сметвике. Однако имущества Круза в ней уже не было — его воры забрали с собой.

Что именно было украдено у актера, не сообщается. Полиция в данный момент изучает данные камер видеонаблюдения и проводит расследование. Уже известно, что угнать машину удалось с помощью специального сканера, который копирует сигнал бесконтактного ключа.