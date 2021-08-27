Социальная сеть «ВКонтакте» объявила об изменениях в музыкальном разделе, которые появятся с 30 августа. Пользователям без платной подписки еще сильнее ограничат прослушивание, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе платформы.

Музыка в «ВКонтакте» до сих пор остается бесплатной, но с дополнительными ограничениями. Например, слушать треки можно будет только с включенным экраном телефона или на ПК. Ранее мобильное приложение позволяло делать это в фоновом режиме до 30 минут в день. Аналогичные условия будут действовать и для пользователей сервиса Boom.

Изменения коснулись и стоимости подписки — VK Combo подешевела до 75 рублей в месяц. А платные пользователи теперь смогут скачивать треки прямо в приложении и слушать их в офлайн-режиме.

Накануне «ВКонтакте» запустила бесплатное десктопное приложение для видеозвонков. В нем может одновременно общаться до 2048 человек без ограничений по времени. Каждый собеседник может установить AR-фон и увеличить качество видео до 4K.