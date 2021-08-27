Егор Крид выпустил клип на песню «Скоро весна». Он записал трек вместе с отцом в подарок сестре

Сингл посвящен любви и дружбе. Это подарок сестре певца Полине Булаткиной, которая вышла замуж.

Егор Крид выпустил клип на трек «Скоро весна», записанный вместе с его отцом Николаем Булаткиным. Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале исполнителя.

«Сегодня мы на свадебном торжестве моей родной сестры Полины Булаткиной. Эта песня и клип — „Скоро весна“ — наш подарок на свадьбу», — заявил Крид в описании к ролику.

В июле Егор Крид выпустил альбом «Pussy Boy», который возглавил российский чарт Apple Music еще до официального релиза. Все десять песен из треклиста попали в топ-50 всех стриминговых сервисов России.

Клипы на синглы из альбома собрали миллионы просмотров на ютьюбе. «Телефон» посмотрели 5,5 млн раз, «Здравствуйте» — 8 млн, а «Pussy Boy» — более 14 млн.