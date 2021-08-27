Тим Кук получил акции Apple на 750 млн долларов в честь десятилетия на посту главы компании

Генеральный директор Apple Тим Кук получил более 5 млн акций корпорации стоимостью свыше 750 млн долларов (55,5 млрд рублей). Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Выплата стала итоговым бонусом по прошествии 10 лет работы Кука в корпорации. Такое соглашение он заключил в 2011 году, когда только вступил в должность. Согласно сделке, его бонус был привязан к стоимости акций в сравнении с другими компаниями фондового индекса S&P 500, в корзину которого включено 505 ценных бумаг избранных предприятий.

Прибыль акционеров Apple за три года на тот момент составляла 191,83%. С приходом Тима Кука акции технологического гиганта выросли более чем на 1200%.

Ранее Тим Кук пожертвовал неназванной организации акции Apple на сумму 10 млн долларов. Кук также заявил, что планирует перечислить на благотворительность все свое состояние.

Согласно списку Forbes, на данный момент состояние Кука оценивается в 1,4 млрд долларов. На первом месте рейтинга — Джефф Безос с состоянием в 192 млрд долларов.