Группа «Источник» выпустила трек «Горю». Он стал саундтреком к аудио-сериалу «Охотники за книгами»

«Горю» стал саундтреком к аудио-сериалу «Охотники за книгами» от онлайн-библиотеки Bookmate по мотивам романа Макса Глэдстоуна. Текст песни писался специально под сюжет книги.

Главные герои «Охотников за книгами» исследуют древние тексты и артефакты, в которых сокрыта магия. Инспектор Салли Брукс и новая сотрудницей отряда по борьбе с проникновением магии в реальность попадают в новый мир, полный тайн и опасностей.

Автор текста песни — Андрей Тарасов. Он же отвечал за сведение вместе с Владиславом Черниным.

В октябре 2020 года группа «Источник» выпустила альбом «Pop Trip» — первый за два года. «Афиша Daily» брала интервью у частников группы Андрея Тарасова и Леонида Иорданяна о том, как создавалась пластинка.