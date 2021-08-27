Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок

Книжный фестиваль «ЛитераТула», который должен был пройти с 3 по 5 сентября в тульском кластере «Октава», перенесли на неопределенный срок. Об этом в своем фейсбуке сообщила организаторка мероприятия Ирина Рочева.

По ее словам, правительство Тульской области и местное управление Роспотребнадзора «сочли нецелесообразным» проведение книжного события в эти даты.

«Есть мнение, что детские мероприятия в помещении опасны. Нам не разрешили перенести фестиваль на улицу. Другие варианты проведения тоже не рассматривались. „Не надо“ и „нецелесообразно“. Город полон туристов, концерты и школьные линейки не отменили. Отменили вместе с нами только „Инженеров будущего“», — написала Рочева.