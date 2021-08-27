Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок

Книжный фестиваль «ЛитераТула», который должен был пройти с 3 по 5 сентября в тульском кластере «Октава», перенесли на неопределенный срок. Об этом в своем фейсбуке сообщила организаторка мероприятия Ирина Рочева.
По ее словам, правительство Тульской области и местное управление Роспотребнадзора «сочли нецелесообразным» проведение книжного события в эти даты.
«Есть мнение, что детские мероприятия в помещении опасны. Нам не разрешили перенести фестиваль на улицу. Другие варианты проведения тоже не рассматривались. „Не надо“ и „нецелесообразно“. Город полон туристов, концерты и школьные линейки не отменили. Отменили вместе с нами только „Инженеров будущего“», — написала Рочева.
Новые даты фестиваля организаторам пока неизвестны, так же как и место проведения будущего мероприятия. Тем не менее Рочева написала, что «ЛитераТула» состоится.
В июне в Тульской области отменили другой фестиваль — «Дикая мята». Он должен был пройти с 18 по 20 июня, но в ночь перед событием организаторы узнали, что не смогут его провести. Основанием послужил указ губернатора области, который запрещает массовые мероприятия из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.
Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Для поддержки проекта была открыта донат-платформа.
Часть музыкантов, которые были заявлены в лайнапе «Дикой мяты», предложила выступить в следующем году всего за один рубль в знак поддержки проекта. Среди них — The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-кис», «Папин олимпос», Владимир Фонарев, Радар, новый проект Сергея Шнурова «Зоя» и другие.