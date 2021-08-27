перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Источник» выпустила трек «Горю». Он стал саундтреком к аудио-сериалу «Охотники за книгами» 16:35
Талибы запретят публично слушать и исполнять музыку в Афганистане 15:48
Шойгу предложил создать систему защиты от антироссийской пропаганды 15:45
В Лондоне открылась выставка фотопортретов выживших жертв холокоста. Снимки делала Кейт Миддлтон 15:17
Anadolu Agency/Getty Images Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне
Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне 15:14
Убийство Моргенштерна в самом дорогом клипе рэпера «Dinero» 14:47
Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок 14:40
Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка 14:12
ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами 13:10
Анна Алешникова/Facebook В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix
В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix 12:29
Loqiemean представил новый остросоциальный сингл «Good Not Ok» 12:18
The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года 11:43
Опрос: большинство россиян не хотели бы работать с мужем или женой в одной компании 11:24
В приквеле «Короля Льва» появятся Келвин Харрисон и Аарон Пьер. Они озвучат молодых Шрама и Муфасу 11:12
В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса 11:09
Chvrches/Instagram Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence»
Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence» 10:16
Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Впервые за пандемию 10:12
Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в сексуальном насилии 9:31
Baby Keem и Кендрик Ламар выпустили совместный трек «Family Ties» 9:22
У Холзи вышел альбом «If I Can’t Have Love, I Want Power». Его спродюсировал Трент Резнор 2:14
Отключить рекламу

Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:40

Книжный фестиваль «ЛитераТула», который должен был пройти с 3 по 5 сентября в тульском кластере «Октава», перенесли на неопределенный срок. Об этом в своем фейсбуке сообщила организаторка мероприятия Ирина Рочева.

По ее словам, правительство Тульской области и местное управление Роспотребнадзора «сочли нецелесообразным» проведение книжного события в эти даты.

«Есть мнение, что детские мероприятия в помещении опасны. Нам не разрешили перенести фестиваль на улицу. Другие варианты проведения тоже не рассматривались. „Не надо“ и „нецелесообразно“. Город полон туристов, концерты и школьные линейки не отменили. Отменили вместе с нами только „Инженеров будущего“», — написала Рочева.

Новые даты фестиваля организаторам пока неизвестны, так же как и место проведения будущего мероприятия. Тем не менее Рочева написала, что «ЛитераТула» состоится.

В июне в Тульской области отменили другой фестиваль — «Дикая мята». Он должен был пройти с 18 по 20 июня, но в ночь перед событием организаторы узнали, что не смогут его провести. Основанием послужил указ губернатора области, который запрещает массовые мероприятия из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Для поддержки проекта была открыта донат-платформа.

Часть музыкантов, которые были заявлены в лайнапе «Дикой мяты», предложила выступить в следующем году всего за один рубль в знак поддержки проекта. Среди них — The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-кис», «Папин олимпос», Владимир Фонарев, Радар, новый проект Сергея Шнурова «Зоя» и другие.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роспотребнадзор
Люди
Федор Фомин
Владимир Фонарев
Сергей Шнуров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить