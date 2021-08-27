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Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне

Семён Гудошников
Сегодня в 15:14

«Талибан»*, захвативший власть в Афганистане, победил не только на поле боя, но и в информационной войне. Для этого движение использовало собственные медиа, соцсети и популярных блогеров. Возможно, ему помогали серьезные пиар-специалисты. Би-би-си выпустила материал о том, как новые медиа помогли радикалам прийти к власти. Мы публикуем пересказ.

Талибы пытаются доказать, что они изменились: не будут больше устраивать показательных казней и лишать женщин всех прав. Но пока это выглядит скорее как пропаганда — правозащитники уже сообщают о расправах над теми, кто сотрудничал с Западом, и даже над их родственниками. Появилась информация и о преследовании этнических меньшинств.

Может, талибы и не стали толерантнее, но изменили стратегию борьбы — после разгрома от американцев в 2001 году в ней ключевую роль стала играть пропаганда. В 2003-м они запустили радиостанцию «Голос шариата», у которой теперь есть и мобильное приложение. В 2012-м представитель «Талибана» говорил, что «победа в медиавойне — уже больше половины победы».

Официальным вестником движения стал сайт радио «Аль-Имара», где публикуются новости и манифесты на пяти языках (арабском, английском, дари, пушту и урду). У него есть свои аккаунты в Twitter, Telegram и на других платформах. Один из авторов сайта называет себя «журналистом-расследователем» и «защитником прав человека и женщин».

Лучше всего образ новых талибов передает фотография Хемата Мохаммада, чей аккаунт в твиттере подписан так: «директор по журналистике и редактор исламского эмирата Афганистана». На ней — винтовка, смартфон с твиттером на экране и открытый ноутбук.

При помощи постов в соцсетях талибы пытаются доказать согражданам и миру, что их не стоит бояться. Вот несколько последних примеров: видео со школьницами, чью безопасность якобы обеспечивают талибы, совместное фото представителей «Талибана» с китайским послом, сообщение о создании комиссии по СМИ, призванной «успокоить медиа», и отчет о встрече с капитаном сборной по крикету.

Один из лидеров движения, Сираджуддин Хаккани, написал в прошлом году перед подписанием мирного договора с США колонку в New York Times. В ней он пообещал соотечественникам жизнь в мире и достоинстве в новом Афганистане.

Эксперты считают, что как минимум одна PR-компания консультирует «Талибан», как продвигать ключевые темы, распространять информацию на разных платформах и создавать вирусные видео и изображения.

Twitter не блокирует посты талибов, если они не нарушают правила пользования платформой. Дело в том, что в США террористическим признан лишь пакистанский «Талибан», а не афганский. А вот Facebook и YouTube по-прежнему удаляют весь контент, связанный с талибами, который смогут найти.

Для продвижения в ютьюбе радикалы наняли инфлюэнсеров с тысячами подписчиков. Они рассказывают о том, как хорошо стало в Кабуле под властью «Талибана». The Guardian пишет, что талибы пытаются вести себя хорошо под бдительным взором мобильных телефонов, но как только камера выключается, избивают, преследуют и ведут себя жестоко с людьми на улицах.

Для общения радикалы используют мессенджеры со сквозным шифрованием сообщений — WhatsApp, Telegram и Signal. Первый, однако, принадлежит Facebook, поэтому банит групповые чаты представителей движения. Такую же участь постигла и горячая линия в WhatsApp, которую талибы открыли после захвата власти, чтобы граждане смогли сообщать о правонарушениях. Администраторы мессенджера заблокировали ее и вызвали критику некоторых западных экспертов.

Сторонники экстремистов освоили язык троллинга. Один из аккаунтов в твиттере делал по шаблонам мемы, в которых духовный упадок Запада противопоставляется духовному здоровью исламских радикалов. Он успел набрать 21 тыс. подписчиков, перед тем как соцсеть заблокировала его за нарушение правил платформы. Но автор создал новый аккаунт — и его уже читают 11 тыс. человек.

*«Талибан» — экстремистская и террористическая организация, ее деятельность в России запрещена.

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