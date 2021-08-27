Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне

«Талибан»*, захвативший власть в Афганистане, победил не только на поле боя, но и в информационной войне. Для этого движение использовало собственные медиа, соцсети и популярных блогеров. Возможно, ему помогали серьезные пиар-специалисты. Би-би-си выпустила материал о том, как новые медиа помогли радикалам прийти к власти. Мы публикуем пересказ.

Талибы пытаются доказать, что они изменились: не будут больше устраивать показательных казней и лишать женщин всех прав. Но пока это выглядит скорее как пропаганда — правозащитники уже сообщают о расправах над теми, кто сотрудничал с Западом, и даже над их родственниками. Появилась информация и о преследовании этнических меньшинств.

Может, талибы и не стали толерантнее, но изменили стратегию борьбы — после разгрома от американцев в 2001 году в ней ключевую роль стала играть пропаганда. В 2003-м они запустили радиостанцию «Голос шариата», у которой теперь есть и мобильное приложение. В 2012-м представитель «Талибана» говорил, что «победа в медиавойне — уже больше половины победы».

Официальным вестником движения стал сайт радио «Аль-Имара», где публикуются новости и манифесты на пяти языках (арабском, английском, дари, пушту и урду). У него есть свои аккаунты в Twitter, Telegram и на других платформах. Один из авторов сайта называет себя «журналистом-расследователем» и «защитником прав человека и женщин».

Лучше всего образ новых талибов передает фотография Хемата Мохаммада, чей аккаунт в твиттере подписан так: «директор по журналистике и редактор исламского эмирата Афганистана». На ней — винтовка, смартфон с твиттером на экране и открытый ноутбук.