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Убийство Моргенштерна в самом дорогом клипе рэпера «Dinero»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:47

Моргенштерн выпустил клип на песню «Dinero» с последнего альбома «Million Dollar: Business». По словам рэпера, это самый дорогой ролик в его карьере.

В клипе «Dinero» есть мат, поэтому мы не можем его опубликовать по требованию Роскомнадзора. Ищите ролик на ютьюб-канале Моргенштерна.

Это шестое из видео Алишера (настоящее имя рэпера), связанных единым сюжетом. В предыдущем клипе на песню «Nominalo» показали лабораторию клонов Моргенштерна, а сам он заразил человечество вирусом, из‑за которого люди не могут оторваться от телефонов.

«Dinero» начинается с рассказа рэпера о спрятанных по всему миру деньгах. По сюжету он прибывает в авиационный ангар, где ждет его девушка Дилара в окружении денег и золотых слитков. После встречи пара отправляется путешествовать по всему миру в поисках спрятанных денег. Видео заканчивается тем, что возлюбленная рэпера выстреливает в него во время отдыха на яхте. Остался ли Моргенштерн в живых, пока неизвестно, у клипа будет продолжение.

«Million Dollar: Business» вышел 28 мая, всего через неделю после предыдущей пластинки — «Million Dollar: Happiness». За каждую из них рэпер получил предоплату в миллион долларов от лейбла Atlantic Records Russia.

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