Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка

Петербургский ивент пройдет 16 октября на площадке Temple of Deer на территории бывшего оружейного завода. Артисты будут объявлены позже.

В столице мероприятие пройдет 4 сентября на дизайн-заводе «Флакон». Среди хедлайнеров заявлены Баста, «Недры», «Кассета», Truwer, Кисло-Сладкий, Bonah и другие. Специальный гость — Владимир Золотухин , более известный как Zoloto.

Хип-хоп-комьюнити Encøre Squad проведет два флагманских события на урбанистических локациях Москвы и Петербурга. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы вечеринки.

Начинающие артисты смогут показать себя на Encøre Squad 2021, выступив с акустическим концертом. Для этого авторы проекта совместно с Jim Beam организуют отдельные музыкальные сессии. Чтобы принять в них участие, необходимо записать отрывок видео своей собственной или кавер-песни, выложить его в инстаграм и указать хештеги #encoresquad, #когдаоткрытмузыке, #jimbeam. Лучших кандидатов жюри позовет выступить на акустической сцене.

Атмосфера ивента будет напоминать тусовку во дворе или гараже. В программе: музыка, стрит-арт, пинг-понг, баскетбол, гриль, коктейли на основе Jim Beam, скейт-парк и внушительный лайнап с представителями актуальной хип-хоп-сцены.

«Городская дневная вечеринка — практически забытое понятие, которое в срочном порядке хочется освежить и под занавес сезона выгулять босоножки, платье, фирменную гавайскую рубаху и худи в люди!» — пишут представители Encøre Squad.

Московское событие начнется 4 сентября, в 12.00, на территории дизайн-завода «Флакон». Купить билеты можно по ссылке.