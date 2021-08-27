перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Источник» выпустила трек «Горю». Он стал саундтреком к аудио-сериалу «Охотники за книгами» 16:35
Талибы запретят публично слушать и исполнять музыку в Афганистане 15:48
Шойгу предложил создать систему защиты от антироссийской пропаганды 15:45
В Лондоне открылась выставка фотопортретов выживших жертв холокоста. Снимки делала Кейт Миддлтон 15:17
Anadolu Agency/Getty Images Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне
Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне 15:14
Убийство Моргенштерна в самом дорогом клипе рэпера «Dinero» 14:47
Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок 14:40
Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка 14:12
ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами 13:10
Анна Алешникова/Facebook В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix
В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix 12:29
Loqiemean представил новый остросоциальный сингл «Good Not Ok» 12:18
The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года 11:43
Опрос: большинство россиян не хотели бы работать с мужем или женой в одной компании 11:24
В приквеле «Короля Льва» появятся Келвин Харрисон и Аарон Пьер. Они озвучат молодых Шрама и Муфасу 11:12
В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса 11:09
Chvrches/Instagram Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence»
Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence» 10:16
Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Впервые за пандемию 10:12
Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в сексуальном насилии 9:31
Baby Keem и Кендрик Ламар выпустили совместный трек «Family Ties» 9:22
У Холзи вышел альбом «If I Can’t Have Love, I Want Power». Его спродюсировал Трент Резнор 2:14
Отключить рекламу

Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка

Виктория Шанина
Сегодня в 14:12

Хип-хоп-комьюнити Encøre Squad проведет два флагманских события на урбанистических локациях Москвы и Петербурга. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы вечеринки.

В столице мероприятие пройдет 4 сентября на дизайн-заводе «Флакон». Среди хедлайнеров заявлены Баста, «Недры», «Кассета», Truwer, Кисло-Сладкий, Bonah и другие. Специальный гость — Владимир Золотухин, более известный как Zoloto.

Петербургский ивент пройдет 16 октября на площадке Temple of Deer на территории бывшего оружейного завода. Артисты будут объявлены позже.

Начинающие артисты смогут показать себя на Encøre Squad 2021, выступив с акустическим концертом. Для этого авторы проекта совместно с Jim Beam организуют отдельные музыкальные сессии. Чтобы принять в них участие, необходимо записать отрывок видео своей собственной или кавер-песни, выложить его в инстаграм и указать хештеги #encoresquad, #когдаоткрытмузыке, #jimbeam. Лучших кандидатов жюри позовет выступить на акустической сцене.

Атмосфера ивента будет напоминать тусовку во дворе или гараже. В программе: музыка, стрит-арт, пинг-понг, баскетбол, гриль, коктейли на основе Jim Beam, скейт-парк и внушительный лайнап с представителями актуальной хип-хоп-сцены.

«Городская дневная вечеринка — практически забытое понятие, которое в срочном порядке хочется освежить и под занавес сезона выгулять босоножки, платье, фирменную гавайскую рубаху и худи в люди!» — пишут представители Encøre Squad.

Московское событие начнется 4 сентября, в 12.00, на территории дизайн-завода «Флакон». Купить билеты можно по ссылке.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Владимир Золотухин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить