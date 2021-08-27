Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка

Хип-хоп-комьюнити Encøre Squad проведет два флагманских события на урбанистических локациях Москвы и Петербурга. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы вечеринки.
В столице мероприятие пройдет 4 сентября на дизайн-заводе «Флакон». Среди хедлайнеров заявлены Баста, «Недры», «Кассета», Truwer, Кисло-Сладкий, Bonah и другие. Специальный гость — Владимир Золотухин, более известный как Zoloto.
Петербургский ивент пройдет 16 октября на площадке Temple of Deer на территории бывшего оружейного завода. Артисты будут объявлены позже.
Начинающие артисты смогут показать себя на Encøre Squad 2021, выступив с акустическим концертом. Для этого авторы проекта совместно с Jim Beam организуют отдельные музыкальные сессии. Чтобы принять в них участие, необходимо записать отрывок видео своей собственной или кавер-песни, выложить его в инстаграм и указать хештеги #encoresquad, #когдаоткрытмузыке, #jimbeam. Лучших кандидатов жюри позовет выступить на акустической сцене.
Атмосфера ивента будет напоминать тусовку во дворе или гараже. В программе: музыка, стрит-арт, пинг-понг, баскетбол, гриль, коктейли на основе Jim Beam, скейт-парк и внушительный лайнап с представителями актуальной хип-хоп-сцены.
«Городская дневная вечеринка — практически забытое понятие, которое в срочном порядке хочется освежить и под занавес сезона выгулять босоножки, платье, фирменную гавайскую рубаху и худи в люди!» — пишут представители Encøre Squad.
Московское событие начнется 4 сентября, в 12.00, на территории дизайн-завода «Флакон». Купить билеты можно по ссылке.