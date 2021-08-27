В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix

По ее словам, активисты узнали о начале ремонта здания из соцсетей. По прибытию на объект Алешникова увидела, что рабочие перекрасили фасад, сняли исторические оконные рамы и старинную дверь. Кроме того, она обнаружила залитые строительной пеной бетонные балясины, что грозит разрушением конструкции.

В Обнинске градозащитники приостановили строительные работы на усадьбе Морозовой, где должны пройти съемки первого российского сериала компании Netflix «Анна К.» по мотивам романа Льва Толстого « Анна Каренина ». Об этом сообщает «7×7» со ссылкой на председателя местного городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Анну Алешникову.

Чтобы узнать, на каком основании начались строительные работы, градозащитница обратилась в Управление по охране объектов культурного наследия и администрацию города. Параллельно с этим она написала заявление в полицию по факту незаконной реставрации исторического здания.

В администрации Алешниковой сообщили, что работы приостановлены, а «появление дачи в кино только поможет в ее популяризации».

Вице-мэр Обнинска Татьяна Попова в разговоре с порталом Оbninsk.Name признала, что компания, которая занималась подготовительными работами на Морозовской даче, сделала больше, чем планировалось. Поэтому Музей истории Обнинска, на балансе которого находится объект, написал письмо с просьбой приостановить работы.

Замдиректора музея Андрей Соколов сообщил журналистам, что рабочие провели декорационные работы: закрыли исторические конструкции съемными коробами, а элементы, восстанавливающие первоначальный вид здания, сделаны из пенопласта.

«Никакие работы, которые бы разрушали наш дорогой памятник истории культуры, здесь не проводятся», — отметила Попова.

До 14 сентября на сайте калужского Управления по охране объектов культурного наследия принимаются предложения и замечания по проекту.