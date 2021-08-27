The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года

Культовая пластинка будет дополнена архивными материалами тех лет. В расширенном издании появится 27 неизвестных ранее записей, а также микс «Get Back» от продюсера Глина Джонса, собранный из 14 треков.

Обладатели физической версии переиздания также получат книгу «The Beatles: Get Back», предисловие к которой написал один из основателей группы Пол Маккартни. Вместе с ней в пакет с «Let It Be Special Edition» входят шесть CD-дисков, четыре виниловые пластинки и компакт-диск с фотографиями.

Группа The Beatles была основана в 1960 году, а завершила карьеру ровно спустя десять лет. «Let It Be» стал знаковым, потому что был выпущен в 1970-м и считается последним «прижизненным» альбомом коллектива.

В ноябре Маккартни планирует выпустить свою новую книгу «The Lyrics». В ней появятся тексты неизданных песен The Beatles, а также снимки, черновики и рисунки из архивов Пола.