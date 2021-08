The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года

Британская рок-группа The Beatles анонсировала переиздание альбома «Let It Be». Релиз намечен на 15 октября, сообщает New Musical Express.

Культовая пластинка будет дополнена архивными материалами тех лет. В расширенном издании появится 27 неизвестных ранее записей, а также микс «Get Back» от продюсера Глина Джонса, собранный из 14 треков.