The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года

Британская рок-группа The Beatles анонсировала переиздание альбома «Let It Be». Релиз намечен на 15 октября, сообщает New Musical Express.
Культовая пластинка будет дополнена архивными материалами тех лет. В расширенном издании появится 27 неизвестных ранее записей, а также микс «Get Back» от продюсера Глина Джонса, собранный из 14 треков.
Обладатели физической версии переиздания также получат книгу «The Beatles: Get Back», предисловие к которой написал один из основателей группы Пол Маккартни. Вместе с ней в пакет с «Let It Be Special Edition» входят шесть CD-дисков, четыре виниловые пластинки и компакт-диск с фотографиями.
Группа The Beatles была основана в 1960 году, а завершила карьеру ровно спустя десять лет. «Let It Be» стал знаковым, потому что был выпущен в 1970-м и считается последним «прижизненным» альбомом коллектива.
В ноябре Маккартни планирует выпустить свою новую книгу «The Lyrics». В ней появятся тексты неизданных песен The Beatles, а также снимки, черновики и рисунки из архивов Пола.