Опрос: большинство россиян не хотели бы работать с мужем или женой в одной компании

Около 70% россиян не готовы работать с женой или мужем в одной компании. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса SuperJob.

Противники общей работы считают, что личные отношения могут помешать делу или, наоборот, работа может осложнить отношения. В то же время находиться на рабочем месте вместе с отцом и матерью не хотели бы только по 28% и 21% респондентов соответственно.

Еще 56% участников опроса заявили о готовности работать вместе с лучшим другом или подругой. Однако если речь заходит об отношениях подчиненный — начальник, доля сторонников значительного снижается. Находиться в подчинении у друзей готовы 41%, быть начальником — 46%.

Опрос проводился 20–24 августа в 405 населенных пунктах во всех округах страны среди 4800 человек.

Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что 41% работающих москвичей не хочет возвращаться в офис после отмены требования о переводе трети сотрудников на удаленку. Каждый третий респондент заявил, что его работодатель планирует вернуть работников в офис.