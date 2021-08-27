Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Впервые за пандемию

С 27 августа Россия снимает все ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

Это первые три страны с начала пандемии, с которыми российские власти полностью возобновили авиасообщение. На всех остальных маршрутах пока стоит ограничение по числу рейсов в неделю.

Чехия по-прежнему закрыта для туристов — прилететь в страну смогут только пассажиры с гражданством или видом на жительство, а также направляющиеся на учебу или лечение. Из Петербурга в Прагу можно попасть на самолетах авиакомпании «Россия», а из Москвы — на «Аэрофлоте» и Czech Airlines.

В Южную Корею смогут попасть только граждане или пассажиры с видом на жительство. Страна отменила безвизовый режим с Россией и приостановила выдачу туристических виз. Рейсы выполняет только «Аэрофлот».

Полеты в Доминикану были открыты еще с начала августа, но рейсы выполняла только чартерная компания Azur Air. «Аэрофлот» намерен также выполнять полеты в этом направлении после снятия ограничений. В Доминикану могут прилететь как граждане, так и туристы, прошедшие экспресс-тестирование на коронавирус.