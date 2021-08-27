Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence»

Всего на пластинку попали 10 треков, в том числе «He Said She Said» , ставший первым треком трио с 2019 года.

Шотландская синти-поп-группа Chvrches выпустила новый альбом «Screen Violence». Послушать релиз можно на всех популярных стриминг-сервисах.

Артисты записывали альбом дистанционно, общаясь по зуму и пересылая наработки. В начале пандемии вокалистка коллектива Лорен Мейберри перебралась в Лос-Анджелес, остальные остались в Глазго.

Предыдущий, третий по счету альбом Chvrches «Love Is Dead» вышел в 2018 году. В 2019-м группа записала песню «Death Stranding» для одноименной игры Хидэо Кодзимы. Затем последовало двухлетнее молчание.