Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в сексуальном насилии

Полиция английского графства Чешир обвинила футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасилованиях и домогательстве. Об этом сообщается на официальном сайте Королевской прокурорской службы.

27-летнему спортсмену вменяют четыре случая сексуального насилия и одно домогательство. По версии следствия, Менди совершил преступления в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Расследование основывается на заявлениях трех предполагаемых жертв. Самой младшей из них 16 лет. Их пол, имена и другие подробности не разглашаются.

На данный момент Бенжамен Менди находится под стражей. Заседание суда по его делу состоится 27 августа. Правоохранительные органы заявили, что спортсмен «имеет право на справедливое судебное разбирательство» и призвали пользователей в сети не распространять какие‑либо сведения, которые могут повлиять на ход дела.

До окончания расследования Менди отстранен от работы с командой «Манчестер Сити». Клуб отказался давать комментарии до завершения судебного процесса.

Бенжамен Менди — французский защитник сенегальского происхождения. Он выступал за клубы «Гавр» (2011–2013 годы) , «Олимпик Марсель» (2013–2016) и «Монако» (2016–2017), а в 2017 году перешел в «Манчестер Сити». Менди играет также за сборную Франции по футболу.