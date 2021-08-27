Baby Keem и Кендрик Ламар выпустили совместный трек «Family Ties»

Кендрик Ламар вернулся после долгого молчания с гостевым куплетом для трека «Family Ties» своего двоюродного брата — рэпера из Лос-Анджелеса Baby Keem. Послушать трек можно на всех популярных стриминговых площадках.

Вместе с треком вышел и четырехминутный клип. Режиссером видео выступил Дейв Фри, а героиней клипа стала рэперша Normani.