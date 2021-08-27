Baby Keem и Кендрик Ламар выпустили совместный трек «Family Ties»

Кендрик Ламар вернулся после долгого молчания с гостевым куплетом для трека «Family Ties» своего двоюродного брата — рэпера из Лос-Анджелеса Baby Keem. Послушать трек можно на всех популярных стриминговых площадках.
Вместе с треком вышел и четырехминутный клип. Режиссером видео выступил Дейв Фри, а героиней клипа стала рэперша Normani.
Это первая музыкальная работа Ламара за последние три года. Недавно рэпер анонсировал новый альбом, который станет последним в составе калифорнийского лейбла Top Dawg Entertainment. Дату релиза и название пластинки он не озвучил.
В составе TDE Кендрик Ламар выпустил три своих самых знаковых альбома — «Good Kid, M.A.A.D. City» о взрослении комптонского подростка, спродюсированный Dr. Dre «To Pimp a Butterfly» и «Damn.», за который Ламар получил Пулитцеровскую премию в 2018 году.