У Холзи вышел альбом «If I Can’t Have Love, I Want Power». Его спродюсировал Трент Резнор

В пластинку, которую Pitchfork уже назвал «самой сильной работой» артистки на данный момент, вошли 13 треков. Ни один из них не был представлен в виде сингла до выхода альбома.

Американская певица Холзи выпустила альбом «If I Can’t Have Love, I Want Power». Его спродюсировали Трент Резнор из Nine Inch Nails и Аттикус Росс.

По мнению Pitchfork, Холзи звучит в новых песнях «ясно, прохладно и мелодично». Первые треки напоминают автору издания «психоделическую готическую сказку», последующие же кажутся «тревожно клаустрофобными».

«Хотя звучание его (альбома. — Прим. ред.) разнообразное, а продакшен опьяняющий, „If I Can’t Have Love, I Want Power“ редко предлагает новое измерение. Но для поп-звезды, которая пыталась писать грандиозные гимны о том, как быть молодой в современной Америке, этот альбом кажется резонирующим», — подытожил критик.

Ранее Холзи рассказывала о замысле альбома. Она называла его концептуальным и посвященным «радостям и ужасам беременности и родов». Релиз сопровождает фильм, вдохновленный эстетикой эпохи Возрождения. Его трейлеры можно посмотреть здесь и здесь.