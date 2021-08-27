Байден пообещал нанести удары по ИГИЛ*. От взрывов в Афганистане погибли 12 американских военных

Президент США отдал приказ военным готовить удары по «Исламскому государству»* после произошедших в Кабуле терактов. Об этом сообщило РИА «Новости» в своем телеграм-канале.
Днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв. По информации телеканала Sky News Arabia, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, это случилось у северных ворот аэропорта.
Затем около аэропорта прогремел другой взрыв, за ним последовало еще четыре взрыва в столице Афганистана. Также у аэропорта Кабула началась перестрелка.
В терактах погибли по меньшей мере 90 человек, в том числе 12 военных США. Россиян среди пострадавших нет, как и сотрудников ООН. Reuters сообщило о нескольких раненых талибах.
Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство»*. Представитель «Талибана»**, впрочем, заявил, что взрывы устроили сами американские военные, желающие уничтожить собственное оборудование.
Власти США отреагировали на случившееся незамедлительно: президент страны подготовил обращение, в котором пообещал «отреагировать с силой и с точностью в то время и в том месте, которые мы выберем, и в тот момент, который мы выберем».
«Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить», — подчеркнул Байден, отметив, что у США нет информации о том, что талибы помогали боевикам ИГИЛ.
Также он добавил, что США увеличат контингент в Афганистане, если это потребуется. Тем не менее представители Штатов планируют окончательно покинуть страну к 31 августа, если не произойдет чего‑то неординарного.
Кроме того, Байден заявил, что признает свою фундаментальную ответственность за все, что случилось в Афганистане.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.
**«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.