Байден пообещал нанести удары по ИГИЛ*. От взрывов в Афганистане погибли 12 американских военных

Президент США отдал приказ военным готовить удары по «Исламскому государству»* после произошедших в Кабуле терактов. Об этом сообщило РИА «Новости» в своем телеграм-канале.

Днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв. По информации телеканала Sky News Arabia, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, это случилось у северных ворот аэропорта.

Затем около аэропорта прогремел другой взрыв, за ним последовало еще четыре взрыва в столице Афганистана. Также у аэропорта Кабула началась перестрелка.

В терактах погибли по меньшей мере 90 человек, в том числе 12 военных США. Россиян среди пострадавших нет, как и сотрудников ООН. Reuters сообщило о нескольких раненых талибах.

Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство»*. Представитель «Талибана»**, впрочем, заявил, что взрывы устроили сами американские военные, желающие уничтожить собственное оборудование.

Власти США отреагировали на случившееся незамедлительно: президент страны подготовил обращение, в котором пообещал «отреагировать с силой и с точностью в то время и в том месте, которые мы выберем, и в тот момент, который мы выберем».

«Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить», — подчеркнул Байден, отметив, что у США нет информации о том, что талибы помогали боевикам ИГИЛ.

Также он добавил, что США увеличат контингент в Афганистане, если это потребуется. Тем не менее представители Штатов планируют окончательно покинуть страну к 31 августа, если не произойдет чего‑то неординарного.

Кроме того, Байден заявил, что признает свою фундаментальную ответственность за все, что случилось в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.

**«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.