Рина Саваяма выпустила кавер на песню Metallica «Enter Sandman»

Всего в работе над пластинкой поучаствовали более 50 музыкантов. Таким образом они отметили 30-летие пятого студийного релиза рокеров под названием «Metallica», также известного как «The Black Album» .

Певица Рина Саваяма записала свою версию песни «Enter Sandman» рок-группы Metallica. Трек войдет в альбом «The Metallica Blacklist» вместе с другими каверами, созданными Фиби Бриджерс, Майли Сайрус , St. Vincent и прочими артистами.

Релиз альбома каверов намечен на 10 сентября. В этот же день будут перевыпущены оригинальные записи Metallica. Их дополнят демоверсиями песен, живыми записями с концертов в Окленде, Сакраменто и Германии, клипами, домашними видео, а также интервью.

Официальное переиздание будет выпущено в нескольких форматах, включая сет-бокс из 14 CD-дисков, шесть виниловых пластинок и DVD-дисков. Все вырученные средства от продажи будут отправлены в благотворительные фонды.