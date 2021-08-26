Египетские ученые опознали окаменелые останки четырехлапого кита. Он жил около 43 млн лет назад

Ученые из Египта идентифицировали окаменелые останки четырехлапого кита, который существовал примерно 43 млн лет назад. Их обнаружили еще в 2008 году, но опознать удалось только сейчас, пишет Би-би-си.

Скелет нашли в Западной пустыне Египта, которая считается богатым источником окаменелостей. Этот район когда‑то был покрыт морем.

Череп животного напоминает голову древнеегипетского бога смерти Анубиса, поэтому неизвестный ранее вид назвали Phiomicetus anubis. Длина кита составляет три метра, а его вес — 600 килограмм. По словам ведущего автора исследования Абдуллы Гохара, животное было «сверххищным», так как имело очень сильные челюсти.

«Я думаю, что он был богом смерти для большинства животных, живших рядом с ним», — заявил Гохар.

Phiomicetus anubis — это животное с ногами, являющееся на данный момент самым ранним видом полуводных китов. Считается, что первые киты появились в Южной Азии около 50 миллионов лет назад.