Египетские ученые опознали окаменелые останки четырехлапого кита. Он жил около 43 млн лет назад

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Источник» выпустила трек «Горю». Он стал саундтреком к аудио-сериалу «Охотники за книгами» 16:35
Талибы запретят публично слушать и исполнять музыку в Афганистане 15:48
Шойгу предложил создать систему защиты от антироссийской пропаганды 15:45
В Лондоне открылась выставка фотопортретов выживших жертв холокоста. Снимки делала Кейт Миддлтон 15:17
Anadolu Agency/Getty Images Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне
Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне 15:14
Убийство Моргенштерна в самом дорогом клипе рэпера «Dinero» 14:47
Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок 14:40
Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка 14:12
ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами 13:10
Анна Алешникова/Facebook В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix
В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix 12:29
Loqiemean представил новый остросоциальный сингл «Good Not Ok» 12:18
The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года 11:43
Опрос: большинство россиян не хотели бы работать с мужем или женой в одной компании 11:24
В приквеле «Короля Льва» появятся Келвин Харрисон и Аарон Пьер. Они озвучат молодых Шрама и Муфасу 11:12
В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса 11:09
Chvrches/Instagram Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence»
Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence» 10:16
Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Впервые за пандемию 10:12
Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в сексуальном насилии 9:31
Baby Keem и Кендрик Ламар выпустили совместный трек «Family Ties» 9:22
У Холзи вышел альбом «If I Can’t Have Love, I Want Power». Его спродюсировал Трент Резнор 2:14
Отключить рекламу

Египетские ученые опознали окаменелые останки четырехлапого кита. Он жил около 43 млн лет назад

Виктория Шанина
Вчера в 23:14

Ученые из Египта идентифицировали окаменелые останки четырехлапого кита, который существовал примерно 43 млн лет назад. Их обнаружили еще в 2008 году, но опознать удалось только сейчас, пишет Би-би-си.

Скелет нашли в Западной пустыне Египта, которая считается богатым источником окаменелостей. Этот район когда‑то был покрыт морем.

Череп животного напоминает голову древнеегипетского бога смерти Анубиса, поэтому неизвестный ранее вид назвали Phiomicetus anubis. Длина кита составляет три метра, а его вес — 600 килограмм. По словам ведущего автора исследования Абдуллы Гохара, животное было «сверххищным», так как имело очень сильные челюсти.

«Я думаю, что он был богом смерти для большинства животных, живших рядом с ним», — заявил Гохар.

Phiomicetus anubis — это животное с ногами, являющееся на данный момент самым ранним видом полуводных китов. Считается, что первые киты появились в Южной Азии около 50 миллионов лет назад.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
BBC News
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить