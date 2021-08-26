Netflix запустил первые игры на своей платформе. Пока они работают только в Польше

Стриминговый сервис Netflix представил первые две игры на своей платформе — обе по мотивам сериала «Очень странные дела». Сыграть в них пока могут только пользователи из Польши, которые владеют гаджетами на операционной системе Android.

Игры доступны бесплатно всем подписчикам Netflix. В данный момент Stranger Things 1984 и Stranger Things 3 (так называются новинки) работают в мобильном приложении. Планируется ли в дальнейшем запустить их в десктопной версии, неизвестно.

«Мы находимся на ранней стадии, и нам предстоит много работы в ближайшие месяцы, но это наш первый шаг», — сказали в компании. Там подчеркнули, что игры Netflix будут функционировать полноценно без внутриигровых покупок. Также в них не станут размещать рекламу.

О том, что Netflix намерен создать раздел с видеоиграми, стало известно в июле. Видеоигры должны будут обеспечить клиентам дополнительные возможности для развлечения. Компания предложит варианты в разных жанрах.