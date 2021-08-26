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Распутин и «Калинка»: новый трейлер фильма «King’s Man: Начало»

Виктория Шанина
Вчера в 22:45

Киностудия 20th Century выпустила уже пятый трейлер фильма «King’s Man: Начало» («The King’s Man»). Дублированный ролик вышел на канале российского подразделения компании.

В трейлере появляется Григорий Распутин, а главный саундтрек видео — русская песня «Калинка». Фильм расскажет об истоках секретной шпионской службы Kingsman, к истории которой, судя по всему, приложила руку Россия.

«King’s Man: Начало» — приквел к предыдущим фильмам франшизы «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо», которые вышли в 2015 и 2017 годах. Главным героем ленты станет Конрад — сын герцога Оксфордского, который мечтал служить на благо Англии, но оказался втянут в подпольный мир шпионов и киллеров.

Режиссером боевика выступил постановщик первых двух частей серии Мэттью Вон. В ролях: Рэйф Файнс, Даниель Брюль, Харрис Дикинсон, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.

Мировая премьера картины запланирована на 22 декабря. В российских кинотеатрах фильм появится 13 января 2022 года.

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