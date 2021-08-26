WarnerMedia вернул права на «Гарри Поттера». Все фильмы франшизы будет транслировать HBO Max

Кинокомпания WarnerMedia, выпустившая все восемь фильмов о Гарри Поттере, вернула права на оригинальный контент. Все картины франшизы появятся в библиотеке принадлежащего ей стриминга HBO Max с 1 сентября, пишет Variety.

С октября 2020 года права на потоковую передачу «Гарри Поттера» принадлежали американской масс-медийная компании NBCUniversal. Ленты по романам Дж.К.Роулинг транслировались на платформе «дочки» NBCU — стриминге Peacock.

Спустя год WarnerMedia выкупила права на франшизу обратно. В условиях жесткой конкуренции среди стримингов HBO Max получит преимущество.

Дело в том, что фильмы о волшебниках из Хогвартса занимают третье место по прибыли среди крупнейших мировых франшиз. За все время «Гарри Поттер» собрал 7,7 млрд долларов. На первых двух строчках — вселенная Marvel и «Звездные войны».

Первый фильм франшизы, «Гарри Поттер и философский камень», вышел в 2001 году. Сюжет всех картин основан на книгах английской писательницы Дж.К.Роулинг и рассказывает о приключениях мальчика, жизнь которого меняется, когда он узнает о своих магических способностях.

«Афиша Daily» взяла интервью у поклонников «Гарри Поттера» и выяснила, как вселенная Роулинг повлияла на разные поколения.