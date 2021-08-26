В сети появился первый трейлер фильма «Спенсер». В нем Кристен Стюарт играет принцессу Диану

Ролик показывает переживания леди Ди во время рождественских праздников во дворце Сандрингем. Зрители видят растерянную и напряженную принцессу по пути на торжественный прием, а также в уединении в саду и в игровой комнате детей.

В сети появился первый трейлер драмы Пабло Ларраина «Спенсер» — байопика о жизни принцессы Дианы, роль которой исполнила Кристен Стюарт («Сумерки», «Зильс-Мария»). Фильм выйдет в кинотеатрах 5 ноября.

Сценарий картины написал Стивен Найт («Острые козырьки»). «Спенсер» расскажет о трех переломных днях из жизни Дианы, во время которых она примет решение покинуть королевскую семью и разойтись с наследником британского престола.

Помимо Стюарт, в ленте снялись Джек Фартинг («Полдарк») в образе принца Чарлза и Салли Хокинс («Форма воды») — их также можно увидеть в трейлере. Кроме них, в актерский состав фильма вошли Тимоти Сполл («Король говорит!») и Шон Харрис («Борджиа»).

Продюсерами проекта выступили Хуан де Диос Ларраин, Йонас Дорнбах, Джанин Яковски и Пол Уэбстер. Композитором стал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, ранее работавший над музыкой к фильмам Пола Томаса Андерсона.