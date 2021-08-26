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Бегунья Тимановская продала медаль на eBay за 21 тыс. долларов. Деньги пойдут на поддержку атлетов 16:39
Группа «Источник» выпустила трек «Горю». Он стал саундтреком к аудиосериалу «Охотники за книгами» 16:35
Талибы запретят публично слушать и исполнять музыку в Афганистане 15:48
Шойгу предложил создать систему защиты от антироссийской пропаганды 15:45
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Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне 15:14
Убийство Моргенштерна в самом дорогом клипе рэпера «Dinero» 14:47
Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок 14:40
Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка 14:12
ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами 13:10
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Опрос: большинство россиян не хотели бы работать с мужем или женой в одной компании 11:24
В приквеле «Короля Льва» появятся Келвин Харрисон и Аарон Пьер. Они озвучат молодых Шрама и Муфасу 11:12
В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса 11:09
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Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Впервые за пандемию 10:12
Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в сексуальном насилии 9:31
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Дайджест

Взрыв в аэропорту Кабула, расизм в брендбуке «Госуслуг» и другие новости дня

Виктория Шанина
Вчера в 20:47

Возле аэропорта Кабула произошло два мощных взрыва, погибли не менее 40 человек. Группировка ИГ (признана террористической, запрещена в России) взяла ответственность на себя и пообещала продолжить нападения.

Активисткам «СоцФем Альтернативы» назначили штрафы по 200 тыс. рублей за участие в акции у посольства Афганистана в Москве. Они стояли в одиночных пикетах в знак солидарности с афганскими женщинами.

Родственники чеченки Халимат Тарамовой принудительно лечили ее от гомосексуальности в подмосковной частной клинике. После попыток «изгнать джиннов» Тарамова решилась бежать из республики, но ее вернули на родину.

«Мужское государство» угрожает главе сервиса доставки «Ёбидоёби» из‑за рекламы с темнокожим мужчиной и тремя женщинами. Националисты слили в сеть личные данные актрис и устроили хакерскую атаку на сайт компании.

Новый губернатор Нью-Йорка заявила, что бывшая администрация города занижала статистику по COVID-19. В официальных данных не учли 12 тыс. смертей.

Порнозвезду Рона Джереми обвинили по 34 пунктам, связанным с сексуальными домогательствами. Если актера признают виновным, ему грозит до 330 лет тюрьмы.

В брендбуке «Госуслуг» от 2015 года обнаружили требование использовать изображения людей только славянской внешности. Минцифры признало некорректность формулировок и пообещало исправить гайд, но история уже вызвала бурную реакцию в твиттере — «Афиша Daily» собрала мнения пользователей.

Власти Швеции выплатят наркодилеру 1,3 млн долларов. При аресте у него изъяли 36 биткоинов, однако в протоколе указали эквивалентную сумму в долларах, а курс криптовалюты подорожал.

Певица Imany выпустила клип на песню «Like a Prayer» Мадонны. Кавер-версия войдет в новый альбом «Voodoo Cello», который выйдет 3 сентября.

Netflix опубликовал трейлер фильма «Сила собаки» с Бенедиктом Камбербатчем. Картина расскажет о харизматичном владельце ранчо и его попытке наладить отношения с людьми.

На Moscow Music Week 2 и 3 сентября пройдет музыкальная конференция. А еще на фестивале будут шоукейсы издательств, где можно будет прикупить книг.

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