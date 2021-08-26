«Довольно психологических эксцессов!»: тиктокеры превратили фразу Остапа Бендера в мем про мотивацию

В тиктоке появился новый флешмоб: пользователи записывают ролики под озвучку из советской комедии «Золотой теленок» 1968 года, обыгрывая при этом различные жизненные ситуации. Голосом Остапа Бендера тиктокеры рассказывают о психологических проблемах, бытовых достижениях и многом другом.

Речь идет о сцене фильма, в которой главный герой в исполнении Сергея Юрского заявляет о своем намерении перебраться в солнечную Бразилию из социалистического режима. Бендер выходит из здания почтамта и уверенно произносит: