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«Довольно психологических эксцессов!»: тиктокеры превратили фразу Остапа Бендера в мем про мотивацию

Валерия Корниенко
Вчера в 21:00

В тиктоке появился новый флешмоб: пользователи записывают ролики под озвучку из советской комедии «Золотой теленок» 1968 года, обыгрывая при этом различные жизненные ситуации. Голосом Остапа Бендера тиктокеры рассказывают о психологических проблемах, бытовых достижениях и многом другом.

Речь идет о сцене фильма, в которой главный герой в исполнении Сергея Юрского заявляет о своем намерении перебраться в солнечную Бразилию из социалистического режима. Бендер выходит из здания почтамта и уверенно произносит:

«Довольно психологических эксцессов! Довольно самобичеваний и самокопаний! Пора начинать трудовую буржуазную жизнь! В Рио-де-Жанейро!»

Многие блогеры выбрали эту озвучку, чтобы рассказать о различных изменениях в ментальном здоровье. Например, о биполярном расстройстве, которое характеризуется чередованием эпизодов мании и депрессии.

@creepycreamwow

♬ оригинальный звук - Osman
@linda.makaryan

♬ оригинальный звук - Osman
@tvoi.ugol

♬ оригинальный звук - Osman

Фразой Бендера также обыгрываются ситуации, когда работа с психотерапевтом приносит свои плоды.

@iamrenegate

Я в этой маске похожа на чуваков из мультика про капитана Врунгеля

♬ оригинальный звук - Osman
@ssaaashas

#психология

♬ оригинальный звук - Osman
@miilaayyaa

#fyp #on #fur

♬ оригинальный звук - Osman

Некоторые пользователи в роликах отобразили свое состояние после просмотра психологических тренингов и мотивационных видео. Сколько вдохновения и энергии!

@ermachica

♬ оригинальный звук - Osman
@roma_muler

по факту

♬ оригинальный звук - Osman
@walter1576

♬ оригинальный звук - Osman

Кому‑то речь авантюриста показалась подходящей для ситуаций, когда нужно идти на работу, но очень не хочется.

@websmartline

Работа ##идиработай ##наработу ##четверг ##офис ##хочуврек ##👩‍💻

♬ оригинальный звук - Osman
@irynaterekh

##пораначинатьтрудовуюбуржуазнуюжизнь ##лавкочинок ##стройка

♬ оригинальный звук - Osman
@shpilevalova

Заработаю все деньги мира 😎💰 ##работа ##увольнение ##коллеги ##богатство ##рек ##рекомендации ##тикток ##топ

♬ оригинальный звук - Osman

И напоследок видео, в которых тиктокеры фразой «довольно психологических эксцессов» настраиваются на консервацию овощей.

@nazulen

Погнали?? Кто больше? ##огород##урожай##огурцыназиму

♬ оригинальный звук - Osman
@babluba_really

Всем доброго утра, и продуктивного дня. Поддержите лайком работягу консервного завода))) ##бабалюбадавай ##веселыйдектрет ##любовьспасётмир❤️

♬ оригинальный звук - Osman
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