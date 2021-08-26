«Довольно психологических эксцессов!»: тиктокеры превратили фразу Остапа Бендера в мем про мотивацию

В тиктоке появился новый флешмоб: пользователи записывают ролики под озвучку из советской комедии «Золотой теленок» 1968 года, обыгрывая при этом различные жизненные ситуации. Голосом Остапа Бендера тиктокеры рассказывают о психологических проблемах, бытовых достижениях и многом другом.
Речь идет о сцене фильма, в которой главный герой в исполнении Сергея Юрского заявляет о своем намерении перебраться в солнечную Бразилию из социалистического режима. Бендер выходит из здания почтамта и уверенно произносит:
Многие блогеры выбрали эту озвучку, чтобы рассказать о различных изменениях в ментальном здоровье. Например, о биполярном расстройстве, которое характеризуется чередованием эпизодов мании и депрессии.
Фразой Бендера также обыгрываются ситуации, когда работа с психотерапевтом приносит свои плоды.
Некоторые пользователи в роликах отобразили свое состояние после просмотра психологических тренингов и мотивационных видео. Сколько вдохновения и энергии!
Кому‑то речь авантюриста показалась подходящей для ситуаций, когда нужно идти на работу, но очень не хочется.
И напоследок видео, в которых тиктокеры фразой «довольно психологических эксцессов» настраиваются на консервацию овощей.