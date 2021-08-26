Фото, книги, билеты: Музей транспорта Москвы объявил сбор антикварных и винтажных вещей

Музей транспорта Москвы запустил кампанию «Делаем музей вместе» и объявил сбор артефактов конца XIX — конца XX века. Горожанам предлагают передать на хранение предметы, связанные с историей столичного транспорта. Об этом «Афише Daily» сообщили представители музея.

Найденные во время кампании экспонаты войдут в постоянную экспозицию, а также станут вдохновением для временных выставок. Музей примет такие артефакты, как старые фотографии, открытки, билеты, книги, расписания, униформы сотрудников дорожных служб.

«Каждый горожанин может оставить свой след в истории Москвы, привнеся в коллекцию музея предметы, связанные не просто с историей городского транспорта, но и личной, семейной памятью. Мы с удовольствием примем эти свидетельства прошлого в свою коллекцию, чтобы сохранить нашу общую историю», — сказала директор музея Оксана Бондаренко.

Полный перечень разыскиваемых предметов можно найти на сайте музея. Там же можно подать заявку на передачу своей собственности в музейный фонд. В нее нужно внести историю предмета, его описание и приложить фотографию.