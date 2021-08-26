Родственники Халимат Тарамовой принудительно лечили ее от гомосексуальности в подмосковной клинике

Родственники Халимат Тарамовой, которая насильно была возвращена в Чечню после попытки побега, принудительно лечили ее от гомосексуальности. Об этом сообщила «Медуза»*. Информацию подтвердила «Российская ЛГБТ-сеть»**.

По словам источников издания, девушку отправили на три месяца в подмосковную клинику Invia Elite, где ее лечили при помощи психологических тренингов, неизвестных лекарств и капельниц. В той же клинике неделю пробыла подруга Тарамовой Анна Манылова под предлогом лечения депрессии.

«У всех забирали телефоны, а всем новым пациентам несколько раз говорили, что тут есть чеченка Лима, которой ни в коем случае нельзя давать телефон. С первого же дня меня стали лечить какими‑то жесткими лекарствами, названия мне не говорили», — рассказала Манылова.

Девушки вместе с другими пациентами проживали в коттедже в деревне Картмазово, который сейчас сдают посуточно на ЦИАН. Среди врачей учреждения были, как заявила Манылова, Николай Курлович и Виктория Мякишева.

По словам Маныловой, в клинике Халимат удавалось выходить в интернет — сперва с телефона, переданного подругой, а затем с телевизора. В середине лечения Тарамова начала жаловаться на проблемы со слухом — полностью от них не удалось избавиться и позднее.

Отец Халимат — в прошлом глава аппарата администрации Чечни и первый замминистра ЖКХ республики Аюб Тарамов — обещал держать дочь в клинике, пока она не «забудет всяких Ань». Однако затем все же увез ее обратно в Грозный.

Лечение в клинике обходилось недешево: Анне Маныловой приходилось платить за каждый день пребывания там по 54 тыс. рублей. Сколько заплатила семья Тарамовой, неизвестно. Официально Invia Elite не занимается конверсионной терапией — гомосексуальность не является заболеванием.

После возвращения в Чечню Халимат пытались избавить от чувств к Анне уже другими средствами. Манылова утверждает, что ее подругу «душили коленом» и изгоняли из нее джиннов. Также Тарамовой читали Коран.

Затем ситуацией с Халимат Тарамовой заинтересовались чеченские силовики. Они вынудили ее подписать некий документ, согласно которому она не могла покидать республику в течение полугода. Из‑за этого девушка решилась обратиться к правозащитникам и бежать.

10 июня в Махачкале полицейские пришли в квартиру, где укрывались жертвы домашнего насилия. Тарамову и Манылову забрали оттуда силой и повезли в Чечню, но вторую освободили по дороге.

13 июня чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что «благодаря слаженным действиям правоохранительных органов пресечена попытка похищения человека». По его словам, Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудникам полиции удалось вернуть девушку домой.

Позже на телеканале «Грозный» появился сюжет, в котором Халимат отрицает причастность к ЛГБТ-сообществу и какое‑либо давление со стороны близких. Там же она утверждает, что в Махачкалу приехала «как в тумане», а в ее жизни в Чечне «все хорошо». В «Российской ЛГБТ-сети» уверены, что девушка «находится в заложниках».

* «Медуза» признана Минюстом средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента.

** Фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан НКО-иноагентом.

