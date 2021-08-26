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Благотворительные фонды проведут ежегодную акцию к Первому сентября — «Дети вместо цветов»

Дарья Мельникова
Вчера в 18:14

Благотворительные фонды «Дом с маяком» и «Вера» запустили ежегодную акцию «Дети вместо цветов» для учителей, школьников и их родителей. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фонды предлагают подарить учителям по одному букету от класса, а сэкономленные деньги перевести на помощь неизлечимо больным детям.

Вырученные деньги передадут семьям, которым не хватает денег на оборудование и препараты. Организаторы отметили, что стоимость аппарата искусственной вентиляции легких может превышать 400 тыс. рублей, а на материалы к нему нужно по 20 тыс. рублей в месяц минимум. Коляска стоит более 200 тыс., а специальное питание — 10–20 тыс. ежемесячно.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте. Это могут сделать группы учеников, класс или даже целая школа, а организаторы предоставят грамоту и информационную атрибутику. Пожертвовать деньги может и любой желающий без предварительной регистрации. Мероприятие уже поддержали Иван Ургант, Полина Гагарина, Пелагея, Лиза Монеточка, Ингеборга Дапкунайте, Вера Брежнева, Александр Петров и другие известные люди.

Впервые акция «Дети вместо цветов» прошла в 2014 году по инициативе столичной учительницы литературы, которая предложила не заваливать преподавателей букетами, а переводить средства детям, которые не могут пойти в школу первого сентября. В тот год акцию поддержало около 30 московских школ, которые смогли собрать более полумиллиона рублей.

В 2018 году сумма сбора составила 25 млн рублей при участии около 9000 человек. А в 2020 году — более 33 млн. рублей.

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