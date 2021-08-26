«Если ребенок с обложки Nirvana выиграет, я подам в суд на …»: мем об обвинениях кумиров детства

Спенсер Элден, который младенцем появился на обложке альбома Nirvana «Nevermind» 1991 года, а теперь подал в суд на бывших участников группы за распространение детской порнографии, породил новый мем. В соцсетях превратили новость о судебном иске в шутку об абсурдных обвинениях кумиров детства.
Мем начинается со слов «Если ребенок с обложки „Nevermind“ выиграет, я подам в суд на …». Пользователи стали придумывать, в каких детских травмах они могли бы обвинить не только участников Nirvana, но и других знаменитостей. Под раздачу попали музыканты, которые своим внешним видом или обложками альбомов нанесли пользователям «моральный ущерб».
Например, поклонница Натали Имбрульи рассказала, какое страдание в подростковом возрасте ей принес снимок певицы.
Группе The Beatles тоже «пригрозили» судом — из‑за обложки «Abbey Road», на которой музыканты переходят улицу друг за другом. На фото все в обуви, кроме Пола Маккартни.
Еще одна пользовательница пошутила, что, если ребенок с обложки «Nevermind» победит, она подаст в суд на группу Led Zeppelin. В этом случае поводом стала песня «Stairway to Heaven» («Лестница в небеса»).
Кто‑то захотел судиться с Риком Эстли за «ложные и вводящие в заблуждение заявления». Видимо, речь идет о его хите «Never Gonna Give You Up», в котором поется: «Никогда тебя не покину, никогда не унижу/Никогда не убегу от тебя и никогда не брошу/Никогда не заставлю плакать, никогда не скажу „прощай“».
Поклонник The Cure написал, что засудит музыкантов за их стиль, который он копировал, а теперь жалеет об этом.
Если кто‑то забыл, как выглядели участники The Cure в 1980-х.
Другому пользователю не угодил вокалист Duran Duran Саймон Ле Бон — и в этот раз дело также во внешнем виде певца.
Кому‑то нанесла душевную травму обложка «Who’s Next» группы The Who.
Певице Тори Эймос тоже грозит судебное разбирательство — всему виной обложка ее альбома «Little Earthquakes».
Еще один пользователь пожаловался на обложку альбома «Moving Pictures» Rush.
Кто‑то написал, что подаст в суд на The Beatles, потому что «у них тоже много денег». Эта шутка связана с тем, что Спенсер Элден требует с каждого из ответчиков (участников Nirvana Дейва Грола и Криста Новоселича, вдовы Курта Кобейна Кортни Лав, управляющих имуществом фронтмена группы, фотографа Кирка Веддла, художественного руководителя Роберта Фишера, нескольких звукозаписывающих компаний) по 150 тыс. долларов в качестве компенсации морального ущерба. Поклонники Nirvana пишут в соцсетях, что спустя 30 лет Спенсер просто решил заработать на этой фотографии.