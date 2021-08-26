«Если ребенок с обложки Nirvana выиграет, я подам в суд на …»: мем об обвинениях кумиров детства

Спенсер Элден, который младенцем появился на обложке альбома Nirvana «Nevermind» 1991 года, а теперь подал в суд на бывших участников группы за распространение детской порнографии, породил новый мем. В соцсетях превратили новость о судебном иске в шутку об абсурдных обвинениях кумиров детства.

Мем начинается со слов «Если ребенок с обложки „Nevermind“ выиграет, я подам в суд на …». Пользователи стали придумывать, в каких детских травмах они могли бы обвинить не только участников Nirvana, но и других знаменитостей. Под раздачу попали музыканты, которые своим внешним видом или обложками альбомов нанесли пользователям «моральный ущерб». Например, поклонница Натали Имбрульи рассказала, какое страдание в подростковом возрасте ей принес снимок певицы.

If the Nirvana baby wins, I'm suing Natalie Imbruglia for the album cover that made me over-pluck my eyebrows. pic.twitter.com/5yngtDDmOs — Bess Kalb (@bessbell) August 25, 2021 «Если ребенок с обложки Nirvana победит, я подам в суд на Натали Имбрулью за обложку, которая заставила меня слишком сильно выщипать свои брови»

Группе The Beatles тоже «пригрозили» судом — из‑за обложки «Abbey Road», на которой музыканты переходят улицу друг за другом. На фото все в обуви, кроме Пола Маккартни.

Еще одна пользовательница пошутила, что, если ребенок с обложки «Nevermind» победит, она подаст в суд на группу Led Zeppelin. В этом случае поводом стала песня «Stairway to Heaven» («Лестница в небеса»).

I'm suing Led Zeppelin for the song “stairway to Heaven” because I never found the fucking stairs. — Confesiones de una Doctora (@johnaidy_m) August 25, 2021 «Я подаю в суд на Led Zeppelin за песню „Stairway to Heaven“, потому что так и не нашла гребаную лестницу»

Кто‑то захотел судиться с Риком Эстли за «ложные и вводящие в заблуждение заявления». Видимо, речь идет о его хите «Never Gonna Give You Up», в котором поется: «Никогда тебя не покину, никогда не унижу/Никогда не убегу от тебя и никогда не брошу/Никогда не заставлю плакать, никогда не скажу „прощай“».

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Поклонник The Cure написал, что засудит музыкантов за их стиль, который он копировал, а теперь жалеет об этом.

Also, if the Nirvana baby wins, I'm going to sue the Cure for leading me into a brief phase of hair gel and frilly shirts. — John Bradley (@johnwbradley) August 25, 2021 «Кроме того, если ребенок с обложки Nirvana выиграет, я собираюсь подать в суд на The Cure за то, что они привели меня к тому короткому периоду геля для волос и рубашек с рюшами»

Если кто‑то забыл, как выглядели участники The Cure в 1980-х.

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Другому пользователю не угодил вокалист Duran Duran Саймон Ле Бон — и в этот раз дело также во внешнем виде певца.

Кому‑то нанесла душевную травму обложка «Who’s Next» группы The Who.

I’m suing The Who for my public urination charge in college. pic.twitter.com/1wEPamh50o — Alan Liddell (@AlanCaryLiddell) August 25, 2021 «Я подаю в суд на The Who за мое публичное мочеиспускание в колледже»

Певице Тори Эймос тоже грозит судебное разбирательство — всему виной обложка ее альбома «Little Earthquakes».

If the Nirvana baby wins, I'm suing Tori Amos because my fat ass could never fit comfortably in this box. pic.twitter.com/OnKEKIdjyR — Laurdogg 🏳️‍🌈 (@imaginarylaur) August 25, 2021 «Если ребенок с обложки Nirvana выиграет, я подам в суд на Тори Эймос, потому что моя толстая задница никогда не поместится в этой коробке»

Еще один пользователь пожаловался на обложку альбома «Moving Pictures» Rush.

I'm suing Rush for that time I got arrested for art theft... pic.twitter.com/kuBpnHjvXr — Reggie (@ReggieArgh) August 25, 2021 «Я подаю в суд на Rush за то, что меня арестовали за кражу произведений искусства»