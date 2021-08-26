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Власти Швеции выплатят наркодилеру 1,3 млн долларов из‑за судебной ошибки и скачка курса биткоина

Виктория Шанина
Вчера в 17:08

Правительству Швеции придется вернуть осужденному наркодилеру биткоины общей стоимостью 1,3 млн долларов. Это результат судебной ошибки и роста курса криптовалюты, пишет The Telegraph.

При аресте у мужчины изъяли 36 биткоинов, заработанных на продаже наркотиков в интернете. На тот момент токены были эквивалентны 136 тыс. долларов. Эту сумму, переведенную в шведские кроны, прокурор вписала в решение суда об изъятии денег, заработанных преступным путем.

Спустя некоторое время правоохранительные органы объявили аукцион по продаже 36 биткоинов, их стоимость выросла в десять раз. Необходимую сумму отправили в бюджет, реализовано было только три биткоина.

Из‑за несоответствия суммы с указанной в постановлении суда власти должны вернуть обвиняемому оставшиеся деньги. Таким образом, наркодилер получит 33 биткоина, эквивалентные 1,3 млн долларов.

«Это во многих отношениях прискорбно. Этот факт привел к последствиям, которые я не могла предвидеть в то время. Урок такой: прибыль от преступления должна была быть оценена не в кронах, а в биткоинах, независимо от того, сколько они стоили в то время», — заявила прокурор Тове Кульберг.

По словам Кульберг, это дело стало одним из первых в истории Швеции, когда имущество было арестовано в виде криптовалюты. Примеров оценки стоимости биткоинов в суде тогда не было.

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