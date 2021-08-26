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В «Художественном» к юбилею Алексея Учителя покажут фильм «Дневник его жены»

Дарья Мельникова
Вчера в 16:58

30 августа в 19.00 в кинотеатре «Художественный» состоится показ фильма «Дневник его жены», посвященный истории русского писателя Ивана Бунина. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Картина рассказывает о малоизвестной запутанной истории любви Бунина, его жены Веры, молодой поэтессы Галины Плотниковой, оперной певицы Марги Ковтун и литератора Леонида Гурова.

«Дневник его жены» получил Гран-при «Кинотавра» и стал лучшим фильмом 2000 года по итогам премии «Ника».

Показ фильма состоится в честь 70-летия Учителя; представит его сам режиссер и генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая.

Алексей Учитель — режиссер, продюсер и народный артист России, известный по кинолентам «Последний герой», «Прогулка», «Рок», «Матильда» и «Край». В 1991 году он основал киностудию «Рок», которая выпускала работы Юрия Быкова («Дурак»), Авдотьи Смирновой («Связь»), Анны Матисон («Музыкант») и других режиссеров.

Узнать подробнее о показе и приобрести билеты можно здесь.

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