Суд оштрафовал Twitter и Facebook на 32 млн рублей за отказ хранить данные пользователей в России

Таганский районный суд в Москве оштрафовал соцсети Twitter, Facebook и месенджер WhatsApp на общую сумму в 36 млн рублей. Компании признаны виновными в отказе локализовать данные россиян на территории страны, сообщается на сайте Роскомнадзора.

WhatsApp получил штраф в размере 4 млн рублей по части 8 ст. 13.11 КоАП. Twitter, Facebook должны выплатить 17 и 15 млн рублей соответственно за повторное нарушение данного закона.

Требование о локализации данных россиян действует с 2015 года, однако только в 2019 году за его нарушение была установлена ответственность. По информации РКН, хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 зарубежных компаний, в их числе Apple, Microsoft, Samsung и другие. В ведомстве заявляют, что это необходимо для защиты данных россиян.

В 2018 году Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter пятитысячными штрафами за аналогичное нарушение. Тогда глава ведомства выразил надежду, что в ближайшее время в России введут более жестокие штрафы за нарушение, так как «штрафы лучше, чем блокировка».