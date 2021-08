Imany выпустила клип на песню «Like a Prayer» Мадонны. Трек войдет в ее новый альбом

Аранжировкой и продюсированием «Voodoo Cello» занималась сама Imany. На нем выйдут интерпретированные мировые хиты, которые ценит певица, — от Мадонны до Кэта Стивенса, от Элтона Джона и Эда Ширана до Бонни Тайлер и Imagine Dragons.

Ранее артистка выпустила кавер рок-группы Black на песню «Wonderful Life». По задумке Imany, композиция должна напомнить слушателям о необходимости объединиться.

Последний студийный альбом певицы, «The Wrong Kind of War», увидел свет в 2016 году. В него вошли 14 треков, включая сразу две версии хита «Don’t Be So Shy» и сингл «Lately».