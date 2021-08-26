На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Туристы приезжают посмотреть на него, несмотря на опасность

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч — с него обваливаются большие массы раскаленного грунта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскаленные лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов», — сказал вулканолог Юрий Демянчук.