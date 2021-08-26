На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Туристы приезжают посмотреть на него, несмотря на опасность

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч — с него обваливаются большие массы раскаленного грунта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскаленные лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов», — сказал вулканолог Юрий Демянчук.
По его словам, в районе Шивелуча сейчас чрезвычайно опасно, однако люди продолжают ехать, чтобы посмотреть на извержение. «От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы», — пояснил ученый.
Шивелуч — один из самых крупных вулканов Камчатки с высотой лавового купола в 2500 метров. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры (котловины вулканического происхождения) и активного вулкана Молодой Шивелуч.
Вулкан стал активным после землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло на Аляске 29 июля. Лавовый обелиск, который сформировался в кратере вулкана, разрушился, а на его месте выходит магматический материал.