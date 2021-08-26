Велогонщик Михаил Асташов победил на Паралимпиаде. Он работал курьером, чтобы заработать на поездку

Российский велогонщик Михаил Асташов одержал победу в гонке преследования на дистанции 3000 метров на Паралимпийских играх в Токио. В ней участвовали спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата, сообщает ТАСС.

Асташов не только завоевал золотую медаль, но и установил мировой рекорд, проехав дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. В финале он обогнал канадского спортсмена Тристена Чернова на целый круг.

В феврале 2020 года Асташов устроился курьером в «Яндекс.Доставку», чтобы заработать деньги для участия в Паралимпиаде. Для поездки ему не хватало 350 тыс. рублей. Когда ситуацию осветили СМИ, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пообещал разобраться с проблемой.

На данный момент сборная России завоевала четыре золотые медали, две серебряные и три бронзовые, заняв четвертое место в медальном зачете. На первом месте Китай, на втором — Австралия, на третьем — Великобритания. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.