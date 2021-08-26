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Порноактеру Рону Джереми предъявили обвинения по 34 пунктам, связанным с сексуальным насилием

Семён Гудошников
Вчера в 11:37

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила известному порноактеру Рону Джереми обвинения по более чем 30 пунктам, связанным с сексуальными домогательствами. Об этом пишет Los Angeles Times.

68-летнего актера обвиняют в 12 изнасилованиях, семи принудительных оральных совокуплениях, шести прикосновениях к интимным частям человека против его воли и с насильственным сдерживанием, нескольких домогательствах к женщинам во время сна или с использованием посторонних предметов. Один пункт — по статье о непристойных действиях с несовершеннолетним — связан с обвинением в изнасиловании 15-летней девочки на вечеринке в Санта-Кларите.

Всего в отношении Джереми заведено 34 уголовных дела. Они основаны на утверждениях 23 женщин, сделанных ими за последнюю четверть века. Самое раннее предполагаемое преступление датируется 1996 годом.

Порноактер отрицает все обвинения и не признает вину. Заседание суда с участием Джереми намечено на 12 октября. Если актера признают виновным, ему грозит до 330 лет тюрьмы.

Первые четыре пункта обвинения прокуратура предъявила порнозвезде в июне 2020 года. По данным ведомства, Джереми использовал свою известность, чтобы охотиться на уязвимых жертв в барах на улице Сансет-стрип в Голливуде, а затем насиловал их. В течение нескольких недель после этого в правоохранительные органы поступили десятки жалоб на сексуальное насилие со стороны актера.

Рон Джереми работает в порноиндустрии с конца 1970-х. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество ролей в фильмах для взрослых — актер снялся в более чем 2000 таких картин (в том числе своих собственных).

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