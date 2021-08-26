Группа Måneskin проведет фан-встречу в Москве

Итальянская группа Måneskin, победившая на Евровидении-2021, организует в Москве фан-встречу на площадке «Плюс Дача» в Парке Горького. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Мероприятие состоится вечером 31 августа. Попасть на встречу можно несколькими способами — поучаствовать в розыгрыше в инстаграме или зарегистрироваться на сайте «Плюс Дачи» 27 августа. Количество мест строго ограничено.

Måneskin и «Яндекс.Музыка» готовят сюрприз для участников фан-встречи, подробности которого пока не раскрываются. На мероприятии гости смогут задать вопросы своим кумирам, сфотографироваться и получить эксклюзивные подарки.

В ночь с 22 на 23 мая прошел финал конкурса «Евровидение», на котором победила итальянская группа Måneskin с песней «Zitti e buoni». Название песни переводится как «Тихие и послушные», а в тексте рассказывается о нонконформизме артистов, которые смогли добиться популярности, не изменить себе и сохранить индивидуальность.

В состав коллектива входит вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкьо. Согласно летним итогам Spotify, россияне больше всего слушали песни Måneskin: «I Wanna Be Your Slave», «Zitti e buoni» и «Beggin’».