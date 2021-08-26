Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей до 35 лет

Меры поддержки молодых жителей Москвы в сфере занятости распространят на лиц до 35 лет. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Теперь больше москвичей, испытывающих трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство. Эта мера касается выпускников высших и средних учреждений профессионального образования.

Обладатели профессионального образования, но без опыта работы по специальности в течение 12 месяцев по окончанию учебы могут принять участие в программах молодежной практики.

Ранее меры поддержки молодежи в сфере занятости были доступны москвичам младше 30 лет.

По данным мэрии, в 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет. Согласно исследованию международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в Москве составил 2,5%. Город занял второе место в рейтинге мегаполисов с самой низкой безработицей. На первом месте — Пекин.