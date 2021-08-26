Участницам пикетов в Москве в поддержку афганских женщин назначили штрафы по 200 тыс. рублей

Безденежных и Павлову задержали 23 августа у посольства Афганистана в Москве. Там они стояли в одиночных пикетах в знак солидарности с афганскими женщинами, чьи права ограничиваются после прихода к власти талибов.

Пресненский суд Москвы назначил по 200 тыс. рублей штрафа активисткам «СоцФем Альтернативы» Ксении Безденежных и Анне Павловой . Об этом сообщили участники движения.

Всего были задержаны пять участников акции. На Безденежных и Павлову составили протоколы по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Еще троим — Дарье Кожановой, Илье Луховицкому и Софии Милорадовой — вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции) и отпустили из отдела полиции.

Одиночные пикеты в поддержку женщин Афганистана проходили в тот день и в Петербурге. Но там обошлось без задержаний.